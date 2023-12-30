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Три знаки зодіаку, яким сьогодні нікому не можна довіряти

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні нікому не можна довіряти

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день загрожує помилками, які кожен із нас може зробити під чужим тиском. Оскільки в такому разі ми підемо на поводі у чужих переконань та поглядів на життя, вже завтра про це доведеться пошкодувати, тож краще виявити завзятість у відстоюванні своєї точки зору.

Сьогодні, 30 грудня, необхідно наполегливо відстоювати свою точку зору, але ще краще – взагалі нікому не довіряти.

Рак

Раки – один із найдовірливіших знаків зодіаку, що час від часу грає з ними злий жарт. Сьогодні такий ризик зросте в рази, оскільки людина, яка захоче їх обдурити, переслідуватиме корисливу мету – щоб вона не досягла свого, необхідно ставити під сумнів усі слова та пропозиції.

Діва

Дів надто довірливими не назвеш, але навіть із такими людьми трапляються неприємні несподіванки. Втім, їх легко можна буде уникнути, включивши режим тотальної недовіри – до того ж це стосується не лише сторонніх, а й близьких людей, включаючи коханих, родичів та друзів.

Терези

Терези легко підкоряються чужій думці, якщо вона видасться їм досить переконливою. Людина, яка захоче схилити їх на свій бік, знайде потрібні слова та докази, але представникам знака бажано поставити собі одне запитання: в чому полягає інтерес співрозмовника – відповідь розставить крапки над «і».

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Дата публікації
Перегляди
614
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