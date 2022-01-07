Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково потрібно відпочити

День повного спокою, протягом якого не потурбують ні позитивні, ні негативні події, як і пов'язані з ними емоційні сплески, що можуть викликати стрес. Зірки вважають, що його необхідно провести в тиші, спокої і, за можливості, на самоті. Навіть від різких рухів сьогодні бажано відмовитися – вони негативно можуть позначитися як на стані здоров'я, так і на настрої.

Сьогодні, 7 січня, відпочити необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них релакс особливо важливий.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – принаймні, якщо вірити думці зірок – сьогодні необхідно провести час у компанії найулюбленіших людей – рідних та близьких. Водночас цього разу їм не варто водити навколо них хороводи – прибирати й готувати, навпаки, нехай вони доглядають представників знаку – так можна буде відновити справедливість, а з нею і світову гармонію в окремо взятому випадку. Спілкування з рідними людьми дозволить їм відпочити та відновити сили – як фізичні, так і моральні.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки не пропонують якісь конкретні справи – вони сьогодні можуть займатися чим завгодно, головне, щоб нічого серйозного вони при цьому не робили, інакше відпочинок опиниться під великим запитанням. Тому, якщо у них з'явиться сверблячка діяльності, краще надати перевагу хобі – воно не лише заспокоїть, а й дозволить відпочити, а заразом і отримати задоволення. Бажано, щоб, як наслідок, представники знака втомилися і вляглися спати, як то кажуть, без задніх ніг: сон – чудовий релакс.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, для яких найкращий відпочинок – це робота, сьогодні необхідно зусиллям волі відмовитися від свого трудоголізму і хоча б частину дня нічого не робити. Зрозуміло, просто лежати і чхати в стелю вони не зможуть — їм не притаманна бездіяльність, тому вони можуть дозволити собі читання або перегляд серіалів. Головне для представників знака — не робити нічого серйозного, зрештою, вони не роботи і хоча б час від часу потребують релаксу, бо інакше може дати знати про себе "втома металу".

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