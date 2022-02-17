Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково треба відпочити

День, протягом якого все, що оточує людину та відбувається з нею, є відображенням її внутрішніх процесів, а в результаті – як удач, так і проблем. Важливо звернути увагу на події нинішнього дня: це дозволить визначитися з тим, які помилки були допущені, та вжити заходів щодо їх виправлення. Щодо енергетики нинішнього дня, то вона наближатиметься до нуля, тому від активних дій краще відмовитися.

Сьогодні, 17 лютого, відпочити від вчорашніх заходів бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них розслабитися треба обов'язково.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які, як відомо, не люблять особливо напружуватися ні вдома, ні на роботі, вчора, схоже, витратили всі свої енергетичні запаси, і сьогодні буквально падають від утоми, адже до вихідних ще два дні. Щоб не зійти з професійної дистанції завчасно, сьогоднішній день необхідно присвятити відпочинку та релаксації: якщо подумати, як піднести важливість цього заняття керівництву, сили вдасться відновити вже до завтрашнього дня.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особливо тим, хто вчора приймав гостей – захочеться присвятити день наведенню ладу в будинку, але зірки вважають, що таке рішення буде неправильним. Прибирання — це, звісно, добре і потрібно, але куди важливіше перевести подих і відпочити після вчорашніх веселощів, інакше сил набратися не вдасться, а отже, наведення чистоти і порядку теж буде під питанням. Тож краще спочатку відпочити, а вже потім ставати до роботи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, які останнім часом працювали, не покладаючи рук, відчують перевтому та бажання розслабитися і відпочити. Щоправда, вони будуть чинити опір цьому бажанню до останнього, вирішивши дотерпіти до вихідних, але потім зрозуміють, що їм це навряд чи вдасться – надто сильною виявиться слабкість, яка їх охопить. Тож краще не розмінюватися на дрібниці, взяти відгул і вирушити на природу: свіже повітря і спокій, який можна знайти далеко від міста, зроблять свою справу.

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