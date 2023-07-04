Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково потрібно знайти привід для радості

Нинішній день, призначений для свят та карнавалів, не найкращий час для вівторка, особливо у наш – непростий – час. Але в нього є правило, якого необхідно дотримуватися завжди: хоч би як складалися життєві обставини, цього дня категорично не дозволяється сумувати. Людина, яка буде вдаватися до сумних думок, дуже скоро отримає ще серйозніше погіршення ситуації.

Сьогодні, 4 липня, сумувати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково потрібно знайти привід для радості.

Близнята (22.05 – 21.06), для яких важливим є не справжній їхній настрій, а сприятливе враження, яке вони, на їхню думку, мають справляти на оточення, намагаються не демонструвати свої внутрішні проблеми. Ось тільки легше їм від цього не стає, тому бажано шукати привід для оптимізму, до того ж не лише цього, а й будь-якого іншого дня.

Скорпіони (24.10 – 22.11), які у будь-який день – так вони вже влаштовані – дивляться на світ похмуро, і сьогодні навряд чи захочуть змінити свою звичку, проте зірки наполегливо рекомендують їм цього не робити. По-перше, вони – хай і на час – відчують, що гарний настрій кращий за поганий, а по-друге, в результаті їхнє життя може змінитися на краще – і це вже надовго.

Безжурні Стрільці (23.11 — 21.12) рідко впадають у відчай, але, якщо це відбувається, вони доходять до самого дна цього стану. Сьогоднішній день не стане винятком, тим більше, що представники знака, найімовірніше, матимуть для песимізму всі підстави. Але якщо вони знайдуть хоч найменший привід для радості, то зможуть виринути з нього та зрозуміти, як діяти, щоб вирівняти ситуацію.

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