Три знаки зодіаку, яким сьогодні обов'язково треба зробити добру справу

День, коли гасло "Поспішайте робити добро" має стати керівництвом до дії. Звісно, займатися благодійністю треба завжди, але сьогодні вона ляже на плідний "ґрунт". Добро виявиться максимально корисним для всіх, повернувшись до свого "автора" щасливим бумерангом.

Сьогодні, 24 вересня, займатися благодійністю потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково треба зробити добру справу.

Близнята

Близнята – і вони знають за собою цей гріх – нічого не роблять просто так: будь-яке добро, вчинене ними, неодмінно – на їхній погляд – має винагороджуватися, про що вони часто прямо кажуть людині, яку збираються ощасливити. Сьогодні їм варто зробити щось безкорисливо – результат дуже здивує.

Рак

Раки не скупляться на добрі справи, тому черговий такий вчинок складнощів для них не становитиме. Та оскільки представники знака зазвичай нічого не вимагають натомість, подяка людини, якій вони допоможуть, стане для них приємним бонусом, від якого вони, звісно, не відмовляться.

Козоріг

Козороги й раді б робити добрі справи – в душі це гарні люди, – та оскільки вони одночасно є скупими, все, що стосується матеріальної допомоги, – для них табу. Сьогодні зірки радять їм хоча б спробувати вчинити інакше: подяка від зірок не знатиме кордонів – саме в матеріальному відношенні.

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