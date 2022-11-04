Три знаки зодіаку, яким сьогодні до снаги зрушити гори

День потужної земної та космічної енергії, вектор якої залежить лише від людини – вона може бути заряджена як позитивно, так і негативно. А ще сили, які кожен з нас отримає в цей час, буквально вириватимуться з рук, та для тих, хто зможе їх підкорити, не існуватиме перешкод.
Сьогодні, 4 листопада, зрушити гори – у прямому розумінні цього слова – зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них відчують, що їм до снаги будь-яке завдання.
Лев (23.07 – 21.08)
Леви – якщо, звісно, хотітимуть – можуть перевершити не лише своє оточення, а й самих себе. Зазвичай ні з правильною мотивацією, ні з досягненням цілей представники знака проблем не мають, але сьогодні вони будуть заряджені на перемогу не на сто, а на двісті відсотків. Ну, а оскільки Всесвіт відпустить їм сил у достатній кількості, результати їхньої діяльності виявляться приголомшливими.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіонам для плідної роботи потрібно лише одне – припинити займатися своєю улюбленою справою – самоїдством, і енергії, що вивільнилася внаслідок цього, вистачить для здійснення будь-якого – навіть дуже складного та трудомісткого – завдання. Підсумки професійної – чи господарсько-побутової – діяльності представників знака здивують та захоплять навіть їх самих.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Стрільці – мабуть, найрезультативніший знак зодіаку, їм вдається майже все, але є одна проблема: представники знака не завжди розуміють, куди їм, умовно кажучи, треба стріляти, а обравши не ту мету, вони витрачають свій час і, що найприкріше, сили даремно. Якщо сьогодні їм вдасться прицілитися саме туди, куди потрібно, вони досягнуть приголомшливих – навіть для них – результатів.
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