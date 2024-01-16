Три знаки зодіаку, яким сьогодні пощастить у фінансових питаннях

Спокійний та емоційно врівноважений день, що створює сприятливі умови для розміреного – без різких сплесків – проведення часу. Тим не менш, багатьом із нас саме цього дня вдасться вирішити важливі фінансові питання, отримавши несподівані фінансові виплати.

Сьогодні, 16 січня, вирішити важливі фінансові питання вдасться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у цьому плані особливо пощастить.

Рак

Раки зможуть вирішити нагальні побутові питання, які останнім часом неабияк отруюють їм життя, але кошти на такий – насущний – ремонт представники знака не мають. Зірки рекомендують їм звернутися за допомогою до друзів, які легко сплатять за рахунками із будівельних магазинів та ринків.

Терези

Терези, що зіткнулися з необхідністю витратити енну суму на вирішення проблем своїх дітей, цілком можуть розраховувати на допомогу відповідних благодійних фондів. На отримані гроші цілком можна буде оплатити своїм нащадкам хорошу – необов'язково приватну – школу або найняти їм репетиторів.

Стрілець

Стрільцям – особливо тим із них, хто має хоча б невеликі борги – вдасться отримати позику на пільгових умовах, яка дозволить і за рахунками заплатити, і не розоритися, що для представників цього – не найрозважливішого та найвиваженішого у плані витрат – знака має велике значення.

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