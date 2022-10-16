Три знаки зодіаку, яким сьогодні усміхнеться успіх

Позитивний і творчий день, коли – незважаючи на вихідний – можна розпочинати втілення в життя будь-яких планів, особливо тих, у яких є креативна складова. Успіх може прийти до людини в будь-якому – несподіваному – вигляді, важливо лише його не проґавити.

Сьогодні, 16 жовтня, удача чекає на представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них вона подарує особливо широку усмішку.

Овен (21.03 – 20.04)

На Овнів успіх чекатиме під час відряджень, в які можна вирушати сьогодні, щоб уже в понеділок розпочати роботу. Ба більше, представники знака зможуть виконати й перевиконати план відрядження, отримавши подяку – зокрема й матеріальну – від свого начальства, тож їм ще й вдасться поєднати приємне з корисним – роботу з відпочинком.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви цілком можуть розраховувати на пропозицію обійняти посаду своєї мрії – як на нинішньому, так і на новому місці роботи. Треба визнати, що представники знака давно на це заслужили – вони креативні, і для будь-якого професійного завдання знаходять оригінальне рішення, тож найкращим чином проявлять себе на новому місці роботи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії можуть розраховувати на успіх лише в тому разі, якщо вони озброяться своєю чарівністю, завдяки якій зможуть переконати будь-яку людину у своїй правоті та щирості. Особливо це важливо для тих представників знака, які зараз у сварці з коханою людиною – завдяки своєму красномовству й переконливості вони зможуть знайти порозуміння та налагодити стосунки.

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