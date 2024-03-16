Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно бажати іншим лише добра

Нинішній день наділяє кожну людину потужною енергетикою, яка дозволяє активно діяти у будь-якій сфері життя та діяльності. Головне – застосовувати її у мирних цілях, творячи добро, а не зло. Особливо важливо стежити за своїм мовленням, бажаючи оточенню тільки гарного – погані слова негативно позначаться і на тих, кому їх сказали, і на тих, хто їх сказав.

Сьогодні, 16 березня, використовувати енергію з мирною метою необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково потрібно бажати іншим лише добра.

Близнята

Близнята, незважаючи на зовнішню легкість і необтяжливість, не найдобріший знак зодіаку – їм нічого не варто схоже, особливо не зосереджуючись на цьому, побажати зла тому, хто їм з якоїсь причини не догодив. Але сьогодні їм варто подумати про те, що, ставши реальністю, таке побажання зашкодить передусім їм самим.

Діва

Діви, які зовні здаються спокійними і врівноваженими, тобто «холодними», у душі далеко не такі милостиві – у думках вони можуть побажати комусь зла. Однак представникам знака непогано було б подумати про те, що закон бумеранга працює чітко: досягнувши своєї цілі, він може рушити назад – до представників знака.

Стрілець

Стрільці — один із найдобріших, але, на жаль, запальних знаків зодіаку, який, образившись на що-небудь, може у запалі побажати кривднику — або тому, кого вони таким визнали — чогось більш ніж неприємного. Але коли спалах емоцій сходить нанівець, вони каються у своїх словах – сьогоднішній день винятком не стане.

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