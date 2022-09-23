Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно берегти ноги

День, коли продуктивність і ентузіазм зашкалюватимуть, тому потрібно відмовитися від рутинних занять і замахнутися на серйозний професійний проєкт, що дозволяє всерйоз просунутися службовими сходами. Однак, будуючи наполеонівські плани, не варто забувати про власне здоров'я – саме воно уможливлює досягнення у всіх сферах діяльності.

Сьогодні, 23 вересня, берегти ноги рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них обережність у цьому сенсі – понад усе.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які легкі на підйом і люблять займатися спортом, зокрема й екстремальними його видами, сьогодні повинні бути максимально обережними. В іншому разі вони можуть отримати травму, пов'язану з нижніми кінцівками, і надовго випасти з активного життя загалом і занять спортом зокрема. Навряд чи це той результат, на який вони розраховували.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – любителі вражати уяву оточення стильними образами: підбираючи одяг та взуття у приголомшливі ансамблі, вони часто одягають взуття на високих підборах. Вигляд вони мають у ньому, звичайно, розкішний, але, пересуваючись у таких туфлях, часто забувають про обережність. Сьогодні – якщо вони не хочуть лікувати вивих – їм краще віддати перевагу як взуттю кросівкам.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям необхідно бути обережними під час пересування: захопившись бігом — наприклад, за громадським транспортом — представники знака цілком можуть не помітити невелику перешкоду і гепнутися просто на тротуар. Оскільки м'якого приземлення їм ніхто не обіцяє, вони цілком можуть отримати прикру і хворобливу травму, тому краще знизити свою швидкість.

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