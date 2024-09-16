Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно берегти психіку від перевантажень

День потужної позитивної енергетики, сила якої може не лише допомогти зрушити професійні та господарські гори, а і вплинути на настрій: протягом дня він стрибатиме, змінюючи знак "мінус" на "плюс" і назад. Таке навантаження може призвести до дуже неприємних наслідків для психіки, як-от депресія, чого бажано уникнути.

Сьогодні, 16 вересня, настрій буде щохвилини змінюватися у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо берегти психіку від перевантажень.

Овен

Овни, як найзапальніший знак зодіакального кола, швидко "спалахують" і також швидко "холонуть" і будь-якого іншого дня, але сьогодні вони будуть особливо схильними до таких емоційних гойдалок, що зрештою може призвести до повного морального виснаження.

Телець

Тельцям, які, втрачаючи самоконтроль, здатні розтрощити все навколо себе, зірки радять стримувати свій темперамент щосили. Річ у тім, що сьогодні сила їхніх емоцій повернеться не проти навколишнього світу, а проти них самих – удар підкосить навіть таких сильних людей, як вони.

Стрілець

Стрільці люблять нервувати з будь-якого – навіть незначного – приводу, але водночас доволі швидко оговтуються і не тримають, що називається, камінь за пазухою. Та це не означає, що такі струси не позначаються на їхній психіці – сьогодні такі перевантаження будуть особливо небезпечними.

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