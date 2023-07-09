Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно берегти свою репутацію

Нинішній місячний день має потужну позитивну енергетику, яка дозволяє зрушити гори – на щастя, лише в переносному значенні слова. Втім, якщо взяти до уваги, що йдеться про вихідний, сили, найімовірніше, можна буде витрачати на відпочинок та спокійне проведення часу. Цікаво, що саме в цьому прихована головна небезпека – увійшовши в раж, можна зробити щось таке, що не з найкращого боку виставить вас в очах вашого оточення.

Сьогодні, 9 липня, поводитися максимально обережно необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо берегти свою репутацію.

Запальні Овни (21.03 – 20.04) часто встряють у конфлікти, в яких використовують не лише образливі слова, а й кулаки, причому ніжність і крихкість прекрасних представниць знака до уваги не береться. Тим, хто зіпсує їм сьогодні гарний настрій, як-то кажуть, не позаздриш, але й наслідки – як ось зіпсована репутація – можуть бути серйозними, тому краще все ж утриматися від "активних дій".

Холоднокровні Діви (22.08 – 23.09) завжди поводяться максимально стримано, але – саме до того моменту, поки не вирішать підбадьоритися за допомогою якогось міцного напою. В таких випадках вони, ось як сьогодні, що називається, пускаються берега, починаючи говорити людям навколо неприємну правду (або те, що вони нею вважають) і телефонувати своїм колишнім, ставлячи їх – а заразом і себе – в незручне становище.

Не дуже тактовні Стрільці (23.11 – 21.12) під впливом позитивних емоцій, які зірки їм сьогодні забезпечать, можуть припинити себе контролювати і, як результат, наговорити навколишнім такого, про що одразу ж пошкодують, але, як відомо, слово не горобець – повернути його буде неможливо. Така поведінка не найкращим чином позначиться на їхній репутації, тому представникам знака сьогодні краще помовчати.

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