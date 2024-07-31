Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно бути бездіяльними та пасивними

Напружений і конфліктний день, коли для сварок і суперечок не потрібно вагомого приводу — вони виникатимуть з нічого, забираючи при цьому величезну кількість енергії, до якої сьогодні потрібно дбайливо ставитися — витрачати її безцільно категорично не рекомендується.
Сьогодні, 31 липня, берегти енергію необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, а трьом з особливо важливо бути бездіяльними та пасивними.
Овен
Овнам бездіяльність дається важко – властива знаку енергія буквально розпирає їх зсередини, отже вони – у буквальному значенні слова – що неспроможні всидіти дома. Але сьогодні їм треба впоратися зі своїм ентузіазмом, інакше витраченої даремно енергії не вистачить навіть на банальні речі.
Телець
Тільці і будь-якого іншого дня особливою активністю не відрізняються, але сьогодні — як на зло — саме сьогодні вирішать з ентузіазмом накинутися на роботу. Зірки не радять їм цього робити – результат може бути протилежним очікуваним.
Скорпіон
Скорпіонам варто зменшити активність у відносинах з коханою людиною: з'ясовувати стосунки з нею сьогодні не можна категорично. Швидше за все, їм не вдасться стримати емоції, через що вони наговорять зайвого і замість того, щоб помиритися, посваряться всерйоз і надовго.
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