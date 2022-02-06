Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно бути обережними зі словами

День посиленої космічної енергетики, яка змушує людину думати, ніби їй будь-яке "море" – як професійне, так і особисте – по коліна.

Проте не варто кидатися на штурм важкодоступних вершин, навіть якщо йдеться лише про генеральне прибирання – сили в цей час треба заощаджувати. Також важливо пам'ятати про те, що слово – срібло, а мовчання – золото: потрібно бути обережними зі словами, щоб згодом не пошкодувати про свою балакучість.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, які славляться своєю запальністю, сьогодні будуть особливо нестримними, тому легко можуть потрапити в неприємний конфлікт – як із близькими, так і з зовсім незнайомими людьми. З великою часткою ймовірності можна сказати, що наслідки виявляться найнеприємнішими, тому потрібно зробити все, щоб уникнути сварок та суперечок. Найкраще цьогорічний вихідний присвятити відпочинку: залишитися вдома, зайнятися хобі, переглянути улюблені серіали.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам не варто з'ясовувати стосунки з коханою людиною. Річ у тім, що під впливом хвилини вони можуть сказати їй зайвого, після чого налагодити стосунки буде не так просто, як здається на перший погляд. Виправдання, що вони просто затужили і хотіли переконатися в тому, що партнер дійсно їх кохає, а потім — самі не знають як — зайшли занадто далеко, прийнято до уваги не буде, тому краще не ризикувати і промовчати.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зрідка вдається тримати язик за зубами, особливо якщо їм є чим похвалитися. Схоже, сьогодні саме такий випадок, коли їх просто розпиратиме інформація про те, що і як вони збираються зробити найближчим часом. Позабувши про те, що поки вона є секретною, представники знака можуть розговорити її комусь із друзів. І даремно, оскільки таємниця одразу ж перестане бути такою, а зурочення поки що ніхто не скасовував.

Читайте також: