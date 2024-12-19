Три знаки Зодіаку, яким сьогодні потрібно дати обітницю мовчання

Один із найскладніших днів місячного календаря, головна небезпека якого полягає у виникненні конфліктів, що не мають реальних підстав, а тому абсолютно безглуздих. Чим менше ми спілкуватимемося з оточуючими, тим краще для нас – так вдасться уникнути приводів для сварок та навіть скандалів.

Сьогодні, 19 грудня, якнайменше спілкуватися з оточуючими необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом і їх взагалі потрібно дати обітницю мовчання – їм же краще буде.

Овен

Овни, як найзапальніший знак Зодіаку, можуть не стриматися і, у відповідь на чиєсь висловлювання, яке видасться їм неправильним, можуть вибухнути цілою тирадою з активним використанням непарламентських виразів – чи варто говорити, що співрозмовнику це не сподобається?

Діва

Діви вважають свою думку істиною в останній інстанції, тому вкрай нетерпимо ставляться до чужої – навіть альтернативної – точки зору, про що відразу заявляють співрозмовнику. Сьогодні вони можуть необережно вибрати для свого невдоволення людину, яка змусить їх пошкодувати про сказане.

Стрілець

У Стрільців слово випереджає думку будь-якого дня, але сьогодні їхнє вміння говорити невпопад зросте в рази. Виправдати їх в очах оточуючих зможе тільки їхня щирість і беззлобність, але все одно сьогодні представником знака краще мовчати, ніж говорити.

Читайте також: