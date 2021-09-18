Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно діяти рішуче

День повертає в наше життя колишні події, ситуації та людей, які колись були нам дуже дорогі, але потім з якоїсь причини — об'єктивної або суб'єктивної — пішли з нього. Все це дано для того, щоб повернутися в минуле і виправити вчинені колись помилки і поставити, як кажуть в таких випадках, крапки над i. Час також сприятливий для рішучих вчинків — як в професії, так і в особистому житті.

Сьогодні, 18 вересня, діяти рішуче можна всім знакам зодіаку, але для трьох із них такі вчинки будуть особливо вдалими.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, так вже вони влаштовані, найчастіше уникають рішучих дій — в такому разі вони відчувають моральну напруженість, яка ускладнює їм життя. Але сьогодні обставини складуться таким чином, що будь-яка рішуча дія призведе до позитивних результатів, тому представники знака охоче до них прибіжать. Швидше за все, вони торкнуться професійної сфери життя — саме вона обіцяє бути особливо успішною для представників знака. Головне, не упустити шанс — вже завтра ситуація повернеться на сто вісімдесят градусів.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам — особливо тим із них, хто зараз переживає бурхливі події в особистому житті — прийшла пора визначатися з тим, продовжувати візаємини з близькою людиною або, на жаль, закінчувати їх. Будь-який із цих вчинків зажадає від представників знака рішучості і впевненості в своїх діях, тому, погоджуючись на пропозицію руки і серця або, навпаки, вирішивши остаточно розлучитися з коханим, їм необхідно зважити всі за і проти і тільки потім ухвалювати остаточне рішення.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які за своєю природою не відрізняються рішучістю, цього разу відчують її потужну силу, яка несподівано для них дасть про себе знати. Спрямованість їхніх дій буде обумовлена тим фактом, у якій саме життєвій сфері зараз відбуваються найбільш важливі для них події: комусь потрібно зробити важливий крок в професії, а комусь — привести в лад своє особисте життя. Зробивши рішучий вчинок, представники знака будуть вкрай задоволені собою, та й згодом про нього не пошкодують.

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