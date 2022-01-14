Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно діяти рішуче та наполегливо

День, коли організм виявляє приховані резерви – ті, що ми називаємо "другим диханням", вони допомагають довести до ладу справи, які з якоїсь – об'єктивної чи суб'єктивної – причини були на якийсь час призупинені. У роботі та особистому житті необхідно виявляти рішучість і наполегливість – тільки в такому разі вдасться досягти бажаного.

Сьогодні, 14 грудня, діяти наполегливо та рішуче зірки рекомендують представникам усіх знаків, але три з них без цього не зможуть досягти поставленої мети.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам не звикати діяти активно і наполегливо — для цього у їхнього тотему є роги, а у них самих — незламний характер, який багаторазово посилюється їхньою запальністю. Сьогодні їм належить його виявити, оскільки, якщо вони дадуть слабину, завершувати проєкт за них будуть інші люди, а цього честолюбні представники знака дозволити не можуть: вони його починали, тому й закінчити повинні самі – без сторонньої "допомоги", тоді й лаврами ні із ким ділитися не доведеться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків – точніше, один з їхніх різновидів – у природі недарма називають самітниками, у людському суспільстві вони теж найчастіше віддають перевагу самотності та домашньому відпочинку. Зі зрозумілих причин це не поєднується із завзятістю та наполегливістю – якостями, які рідко виявляють представники знака. Однак сьогодні – якщо, звичайно, вони хочуть досягти свого – доведеться покинути зону комфорту та діяти рішуче, незважаючи на жодні перешкоди – результат перевершить усі очікування.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, найімовірніше, до цього часу знесиляться настільки, що навіть елементарне завдання здасться їм непосильним, а про серйозну роботу і говорити не варто – їм здасться, що вони не впораються. Але якщо їм вдасться взяти серйозний темп і, незважаючи на слабкість – як фізичну, так і моральну – у них незабаром відкриється другий, а за ним, можливо, і третій подих, що дозволить їм довести роботу до логічного кінця. Ну а там можна буде взяти таймаут та трохи відпочити.

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