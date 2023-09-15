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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно довіряти, але провіяти

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно довіряти, але провіяти

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, світла і чиста енергія якого позбавляє людей пильності – ми стаємо надмірно довірливими, чим охоче користуються шахраї всіх мастей. Важливо пам'ятати, що в такі місячні дні скористатися нашим легковірством можуть як сторонні, так і близькі люди, які хочуть чогось від нас досягти. Звичайно, зайняти позицію людини, яка чекає на каверзу абсолютно від усіх, небажано, але варто дотримуватися принципу – «довіряй, але перевіряй».

Сьогодні, 15 вересня, втрачати пильність небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо довіряти, але перевіряти.

Лев

Леви довірливі від природи – їм і на думку не може спасти, що хтось наважиться обдурити їхню королівську високість. Як правило, так і відбувається, але з будь-якого правила бувають винятки. Сьогодні, щоб не опинитися в дурнях, представникам знака необхідно виявити невластиву їм якість – підозрілість, вона себе виправдає.

Діва

Діви і будь-якого іншого дня досить недовірливі і ретельно перевіряють ще раз все, що каже їм оточення. Тим не менш, сьогодні їм необхідно подвоїти свої зусилля – у такому разі вони зможуть уникнути багатьох неприємностей, пов'язаних із бездумним прийняттям на віру всього, що повідають їм інші люди.

Водолій

Водолії іноді стають жертвами шахраїв через свою безладність — їм просто ліньки аналізувати те, що говорять їм люди, з якими вони спілкуються. Звичайно, дисципліна – не найсильніша якість представників знака, але сьогодні їм варто «перевиховатись» у цьому сенсі хоча б на день, за що вони самі собі потім подякують.

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Дата публікації
Перегляди
523
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