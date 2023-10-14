Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно "лягти на дно"

Найнебезпечніший день місячного календаря, коли найкраще "лягти на дно" і відмовитися від будь-якої активності, навіть якщо вона стосується всього лише домашніх клопотів: користі від них однаково не буде. Найкраще провести цей час у тиші та спокої з максимальною відмовою від спілкування з людьми навколо.

Сьогодні, 14 жовтня, провести день у тиші та спокої рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі потрібно "лягти на дно".

Овен

Овнам важко – практично неможливо – всидіти без діла, тому вони постійно перебувають у русі – як у прямому, так і в переносному значенні слова. Сьогодні їм захочеться навести лад у своєму особистому житті, де вони схожі на слона в посудній крамниці, що може призвести до сварки з близькою людиною.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують сьогодні не займатися домашніми справами – надто велика ймовірність що-небудь порвати, зламати чи розбити, після чого доведеться це викинути. Представники знака, які дуже цінують усе, що мають, навряд чи будуть раді тому, що втратили свої улюблені речі.

Козоріг

Козорогам, які й так є не найбільш товариськими представниками зодіакального кола, сьогодні зовсім не варто ні з ким розмовляти. Будь-яка сказана ними сьогодні фраза у кращому разі може бути сприйнята їхнім оточенням як відверта дурість, а в гіршому – як образа, яку буде важко пом'якшити.

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