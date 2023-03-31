Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно менше працювати та більше відпочивати

Потужна космічна енергія дня впливає на людей неоднозначно: вона може надати сил, роблячи можливими будь-які звершення, і забрати їх, унеможлививши навіть найпростіші – звичайні – справи. Тому перенапружуватися сьогодні небажано, хоч би якою серйозною була справа, над якою людина працює.

Сьогодні, 31 березня, розтрачувати свої сили небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно менше працювати та більше відпочивати.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці не дуже люблять працювати, але, увійшовши в раж, іноді забувають зупинитися і працюють, як кажуть, до межі. Сьогодні вони, можливо, і досягнуть бажаного результату, але сил на це покладуть чимало, адже вони могли б стати у пригоді їм і в інших життєвих сферах – наприклад, в особистому житті. Тож працювати треба менше, а відпочивати – більше.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які решті справ віддають перевагу домашнім, сьогодні вирішать присвятити їм весь день. Проте зірки радять їм менше працювати та більше відпочивати, а також робити перерви, відчувши втому. Якщо представники знака не дослухаються до цих рекомендацій, вони можуть втратити орієнтацію, а отже, травмуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги ніколи не здадуть роботу, не довівши її до досконалості. Звичайно, і сьогодні працювати до сьомого поту ніхто представникам знака заборонити не може, але надмірно перевтомлюватися їм все ж таки не слід, особливо якщо йдеться не про фізичну, а про інтелектуальну працю – наслідками такої напруженості може стати фізичне нездужання.

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