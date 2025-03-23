Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно менше їсти

День, коли людиною опановують інстинкти, з якими вкрай складно боротися. Проте це необхідно зробити, якщо, звісно, людина не має бажання згодом соромитися своїх вчинків. Особливо сильно може вплинути на кожного з нас ненажерливість – бажання з'їсти все, що потрапляє в поле зору, здасться практично непереборним.

Сьогодні, 23 березня, умовно кажучи, "зашити" рота бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно… менше їсти.

Телець

Тельці люблять смачно поїсти. Не можна сказати, що вони гурмани, але в простій їжі міри не знають, що не найкращим чином позначається на їхніх талії та стегнах. Зірки просять представників знака – задля уникнення неприємностей – хоча б сьогодні утриматися від переїдання.

Близнята

Близнята намагаються не переїдати, оскільки дбають про свою фігуру. Саме тому сьогодні, надмірно наївшись, представники знака матимуть жалюгідний вигляд: організм просто не впорається з таким навантаженням – можливо, їм не варто доводити до цього.

Скорпіон

Скорпіони – єдиний знак зодіаку, представники якого можуть їсти, скільки захочуть, і це аж ніяк не впливає на їхній зовнішній вигляд. Та сьогодні космічні енергії такі, що навіть невеликий – зайвий – шматочок торта відкладеться зовсім непотрібними грамами й сантиметрами.

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