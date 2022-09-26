Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно мріяти

Нинішній день – найкращий час для планування дій на найближчий місяць як місячний, так і календарний. З одного боку, бажано все ретельно продумати та прорахувати, а з іншого – можна і треба мріяти. Водночас чим яскравішою і, здавалося б, нездійсненною виявиться гра уяви, тим більше у неї шансів на втілення в життя.

Сьогодні, 26 вересня, мріяти потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але троє з них зможуть зробити казку буваллю.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята мають нічим не обмежену фантазію, яка, якщо її не стримувати, може зайти дуже далеко. І це добре, тому що сьогодні необхідно, щоб їхні мрії були сміливими і бажано не пов'язаними з матеріальним боком життя, хоча для цього представника – здавалося б, легкого і не прив'язаного до фізичного боку життя – знака це буде непросто.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги як один із найматеріалістичніших знаків зодіаку до мрій ставляться зі здоровим скептицизмом – простіше кажучи, категорично не вірять у те, що в такий спосіб можна чогось у житті досягти. Але сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм хоча б спробувати про щось помріяти – вони й самі будуть здивовані тому факту, як швидко та "близько до тексту" виконаються їхні бажання.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам як мрійливому знаку зодіаку не звикати витати в хмарах — це їхнэ улюблене заняття. Однак сьогодні вони зможуть вдаватися до своїх мрій не лише із задоволенням, а й з користю: бажання, загадані цього дня, гарантовано збуваються. Тому єдине, про що варто подумати представникам знака – яку саме мрію їм потрібно вибрати.

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