Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно направити свою енергію у мирне русло

День, коли космічна енергія буквально зашкалюватиме, наділяючи всіх потужним темпераментом та активністю. Ті, хто потрапить під її "вплив", можуть зробити масу непотрібних, але трудомістких та витратних за часом справ, про що згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 13 грудня, направити свою енергію у мирне русло необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них мінімізувати її вплив особливо важливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят через їхній неоднозначний характер сьогодні буде буквально розривати на частини: вони можуть хапатися за різні проєкти, значна частина яких виявиться абсолютно несумісними один з одним. Що представники знака отримають у результаті – так би мовити, за підсумками робочого дня? Купу розпочатих справ, жодну з яких не буде доведено до логічного кінця, і смертельну втому на додачу. Уникнути її допоможе зосередженість на розв'язання одного-єдиного, але найважливішого питання.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які часто вагаються, оскільки не можуть дійти одного-єдиного рішення, залишаться вірні собі і цього разу. В результаті вони проведуть день у марних метаннях з боку на бік, а посилена космічна енергія забезпечить їм максимальну стомлюваність – як моральну, так і фізичну. Адже події легко направити в інший бік — необхідно знайти собі заняття до душі (наприклад, своє хобі) і весь час і сили присвятити тільки йому.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії зрідка працюють за планом – натхнення, яке підштовхує їх до дій, як правило, не вписується до пунктів докладного плану, який вони вважають нудним. Ось і сьогодні вони можуть з небаченою активністю почати працювати над проєктом, який цілком може зачекати, відсунувши на другий план вирішення справді важливих – та термінових – питань. Зірки радять представникам знака опанувати себе та займатися професійними справами, сортуючи їх за ступенем важливості.

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