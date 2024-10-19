Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно оберігати дітей від помилок та спокус

День, коли не можна довіряти нікому, – не лише незнайомим та малознайомим людям, а й близьким та друзям: надто великий ризик бути ошуканими. Але якщо доросла людина може вчасно розпізнати розставлену пастку, то наші діти перед ними можуть виявитися беззахисними.

Сьогодні, 19 жовтня, стати жертвою шахраїв можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно побоюватися – та оберігати своїх дітей – від помилок та спокус.

Близнята

Близнят не можна назвати поганими батьками – вони приділяють своїм дітям багато часу, до того ж іноді навіть переборщують з увагою, через що їхні нащадки намагаються триматися від них подалі. Сьогодні їм потрібно будь-що-будь наблизити їх – заради них самих – до себе.

Рак

Раки — абсолютно божевільні батьки, які буквально не спускають з дітей очей. Але сьогодні щось може піти не так, і вони ризикують залишитися без нагляду – саме сьогодні не можна цього допускати, оскільки охочих залучити чужу дитину до шахрайських схем буде багато.

Водолій

Водолії вважають, що дітям потрібно надавати максимум свободи, і треба визнати, що такий підхід до виховання себе виправдовує – у представників цього знака, як правило, виростають дисципліновані та самостійні люди, але сьогодні їх не завадить підстрахувати.

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