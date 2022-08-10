Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно переходити від слів до дії

Нинішній день якнайкраще підходить для того, щоб почати активно діяти — енергія, яка буде переповнювати організм, уможливить початок здійснення будь-яких — навіть найскладніших і трудомістких — проєктів, головне, не чекати, коли все складеться само собою, а починати "бити" лапками".

Сьогодні, 10 серпня, переходити від слів до справи зірки рекомендують усім знакам зодіаку, але для трьох із них рішучі дії особливо важливі.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, як правило, не люблять прасувати реалізацію своїх планів на потім – прокрастинація їм категорично не властива. Але цього разу вони, схоже, ніяк не могли зробити рішучий крок, оскільки весь час очікували слушного моменту, а він, на їхній погляд, ніяк не наставав. Тепер же їхня зоряна година настала – не варто втрачати вдалий шанс.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці перед будь-якою серйозною справою люблять довго розгойдуватися, відтягуючи момент ухвалення рішення та початку роботи – властива їм повільність заважає їм робити різкі рухи. Однак сьогоднішній день – виняток із правила: сьогодні представникам знака необхідно діяти швидко, інакше їх обійдуть на повороті більш швидкі суперники.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам діяти рішуче заважають сумніву у власних силах: часто їм здається, що вони недостатньо розумні, сильні або талановиті для того, щоб досягти вершин у тому, чим займаються. Як правило, для таких думок у них немає жодної підстави, тому сьогодні – і завжди – представникам знака треба впоратися з коливаннями та почати діяти.

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