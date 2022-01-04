Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно перетворювати негативні думки на позитивні

День, коли навколишній світ здається нам злим і ворожим: ми впевнені, що всі навколо ставляться до нас погано, будують проти нас підступи та плетуть інтриги. Таким світосприйняттям, яке негативним чином позначиться на психіці, ми зобов'язані впливу Місяця – цьому дню місячного місяця властива агресія і, водночас, недовірливість і вразливість. Найголовніше в цей час – відмовитися від негативних думок, оскільки вони закладають програму на місяць уперед; важливо виключити їх, а ще краще – перетворити на позитивні.

Сьогодні, 4 січня, трансформувати негативні думки на позитивні рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але три з них таким чином зможуть покращити своє майбутнє.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Близнюків важко назвати песимістами – вони, на відміну від інших знаків, образно кажучи, не копають глибоко, що допомагає їм зберігати спокій та не впадати у відчай. Але сьогодні і вони можуть впасти духом — вплив місячної доби настільки сильний, що може навернути до песимізму навіть найзапекліших оптимістів. Втім, немає ситуації, з якої представники цього знаку не могли б знайти вихід. У сьогоднішньому випадку зірки рекомендують їм візуалізувати позитивний результат ситуації, про який вони думають як негативний.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – П'єро зодіакального кола, є чемпіонами світу з поганих думок: усі свої страхи та тривоги вони беруть буквально з повітря, через що більшу частину життя перебувають у мінорному настрої. Однак сьогодні – якщо, звичайно, вони не хочуть цілий місяць лити сльози – їм доведеться опанувати вміння перетворювати негативні думки на позитивні. Для цього, до речі, треба не так уже й багато: цілком достатньо змінити знак перед подією, яку вони обмірковують, поставивши замість "мінуса" - "плюс".

Терези (24.09 – 23.10)

Терези здебільшого люди спокійні і врівноважені, але час, коли їхні внутрішні "ваги" приходять у дію і одна їхня чаша переважує іншу, а потім навпаки, легким для представників знаку не назвеш, особливо якщо переважує негатив. Сьогодні такий день, коли вони будуть зосереджені на поганому, формуючи таким чином своє найближче – на місяць вперед – майбутнє. Зірки радять їм звернутися до позитивної "чаші терезів" та зусиллям волі, а також за допомогою приємних мрій, опустити її вниз.

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