Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно побоюватися харчового отруєння

День, коли у людей масово псується настрій, їх починають відвідувати тривожні думки, страхи і навіть фобії, протистояти яким дуже важко, хоч і необхідно. Важко досягти порозуміння з навколишніми людьми – особливо з начальством, тому вирішення важливих питань рекомендується відкласти до сприятливішого часу. Цей місячний день у середні віки "славився" отруєннями — в наш час про отрути не йдеться, але з продуктами необхідно бути обережними.

Сьогодні, 11 січня, побоюватися харчових отруєнь необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть виявитися особливо небезпечними.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни завжди поспішають, тому іноді їм елементарно ніколи буває поїсти – не дивно, що вони хапають їжу біжучи, не думаючи про те, якої вона свіжості – першої, чи, як говорив булгаковський герой, другої. Сьогодні звичка нехтувати якістю продуктів може підвести представників знака — велика ймовірність того, що вони похапцем з'їдять щось неякісне, наприклад, хотдог або шаурму у вуличному кіоску. Зірки радять замість вуличної їжі купити пачку печива та йогурт – так буде безпечніше.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви люблять екзотичну їжу з безліччю приправ та спецій, які не підходять людям зі слабким шлунком, тому представникам знака, перш ніж їсти щось нетрадиційне, потрібно подумати про те, в якому стані їхня травна система. Їжа, розрахована на луджений шлунок, у тих, хто він слабший і ніжніший, може викликати найнесподіваніші і найнеприємніші наслідки – від банальної печії до гастриту та виразки. Тож представникам знака, які страждають на захворювання органів ШКТ, необхідно цього дня – втім, як і завжди – дотримуватися обережності в їжі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – знак, схиблений на економії, його представники не можуть допустити, щоб зіпсувалися продукти, що перебувають у них у холодильнику, тому вони, як правило, доїдають усі, навіть якщо вони мають деякі сумніви щодо свіжості того чи того продукту. Сьогоднішній день у цьому сенсі винятком, на жаль, не стане, хоча зірки наполегливо рекомендують їм позбутися протермінованого. Якщо вони не дослухаються до їхньої доброї поради, лікування може стати їм набагато дорожчим.

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