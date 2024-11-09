Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно побоюватися людей із оточення

Один зі складних – «демонічних» – днів місячного календаря, що характеризується підвищеною конфліктністю у взаєминах між людьми. Кожен із нас схильний виявляти ненайкращі якості характеру, однією із яких може стати непереборне бажання завдати шкоди комусь із оточення.
Сьогодні, 9 листопада, відчути на собі шкоду, завдану іншими людьми, зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо побоюватися оточення.
Рак
Раки, зіткнувшись з чужою моральною неохайністю, можуть впасти в тугу і смуток, а, можливо, і депресію, що найнесприятливішим чином позначиться не тільки на їхньому моральному, а й на фізичному стані – не варто дозволяти недоброзичливцям псувати життя.
Стрілець
Стрільці відрізняються від інших знаків своєю відкритістю та простодушністю, тому, як заведено говорити в таких випадках, плюнути їм у душу може будь-хто. Хоча сьогодні зірки рекомендують їм «закритися» від недоброзичливців, не даючи їм завдати собі шкоди.
Козоріг
Козорогів, які зосереджені винятково на роботі, незважаючи на вихідний, цілком можуть «підсидіти» ті, хто давно – марно – мріє зайняти їхнє місце. Уникнути цього дуже просто – достатньо робити те, з чим представники знака дають раду найкраще: продовжувати роботу.
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