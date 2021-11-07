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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно починати чогось вчитися

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно починати чогось вчитися

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День спокійної та розміреної енергетики, який – зрозуміло, за можливості – бажано провести без поспіху та суєти, ще краще у бездіяльності. Час також сприятливий для підвищення професійної кваліфікації – можна записуватись на тренінги чи курси: нові знання засвоюватимуться легко та швидко.

Сьогодні, 7 листопада, починати вчитися чогось нового можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них будуть особливо схильні до отримання та засвоєння необхідної для них інформації.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни люблять вчитися — їх, як заведено говорити, хлібом не годуй — дай знову почуватися школярами чи студентами. Але цього разу навчання знадобиться їм не для задоволення, а для службової потреби. Випередити конкурентів, які наступаючть на п'яти, можна буде, лише здобувши нові знання та освоївши прогресивні технології, інакше представникам знака доведеться плестись у хвості у колег, які встигли здобути відповідну нинішнім реаліям освіту.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята ніколи не втрачають нагоди дізнатися про щось нове – допитливість у представників цього знака в крові. Ось тільки професійні знання їх сьогодні мало зацікавлять, швидше за все, їм захочеться підвищити свою кваліфікацію щодо хобі – наприклад, в'язання чи кулінарії. Треба визнати, що дії представників знака в такому разі виявляться дуже грамотними та своєчасними – цілком можливо, що найближчим часом саме хобі стане для них бюджетотворчим заняттям.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, як правило, ніколи вчитися – вони надто зайняті важливішими, як їм здається, справами – насамперед зароблянням грошей. Але оскільки цього разу підвищити свої доходи вони зможуть лише навчившись чогось нового у своїй професії, їм доведеться записатися на курси, на яких цим навичкам вчать. Так, якщо вони пишуть сценарії, то саме час записатися на тренінг — там можна буде не тільки отримати необхідними навичками, а й мати потрібні зв'язки.

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