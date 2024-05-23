Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно помиритися з людьми, які затаїли на них злобу

День гармонійної та врівноваженої енергії, яку не можна порушувати різкими та грубими словами, недобрими думками та побажаннями. У взаєминах із оточенням необхідно виявляти доброзичливість, а тим, хто посварився, можна і потрібно проводити мирні переговори.

Сьогодні, 23 травня, налагоджувати стосунки з оточенням необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба миритися з людьми, які зачаїли на них злість.

Телець

Тельці, будучи одним із найзлопам'ятніших знаків зодіаку, можуть довго носитися з образою, яку, як їм здається, завдав їм хтось із близьких. А оскільки самі вони ніколи не зроблять перший крок до примирення, сьогодні їм потрібно хоч відповісти на чужі мирні ініціативи.

Близнята

Близнята, які давно посварилися з другом чи подругою, навіть самим собі не зізнаються в тому, що сумують за цією людиною, вдаючи, що все гаразд. Сьогодні вдавана байдужість може всерйоз їх втомити, і вони вирішать зробити перший крок до примирення.

Стрілець

Стрільці – великі майстри говорити нетактовності, на які вони не звертають уваги, тому дивуються, дізнавшись, що когось образили. Нинішній день сприятливий для вибачень, головне водночас — ретельно підбирати слова, щоб не зробити ще гірше.

Читайте також: