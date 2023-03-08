Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно "порадитися" із внутрішнім голосом

День, коли вирішувати важливі життєві питання допомагає не логіка, а інтуїція – вона загострюється навіть у тих, хто в неї не вірить, вважаючи "темнобіснуванням" та "нісенітницею". Насправді нічого езотеричного у внутрішньому голосі немає, його підказки – інформація підсвідомості, яка помічає та враховує фактори, які людина пропускає чи не акцентує на ній увагу.

Сьогодні, 8 березня, "радитися" зі своїм внутрішнім голосом необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них його думка буде особливо важливою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – містичний знак, тому беруть до уваги будь-які таємні знання, до яких задносять і підказки інтуїції. І абсолютно правильно роблять, оскільки, дотримуючись їх, вони в будь-якій ситуації можуть зробити правильний вибір і уникнути прикрої помилки. Сьогоднішній день не стане винятком – дослухавшись до свого внутрішнього голосу, вони згодом подякують собі за передбачливість.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці настільки самовпевнені, що не завжди дослухаються до свого внутрішнього голосу, бо його поради не збігаються із напрямом дій, який вони обрали самі. Але сьогодні зірки наполегливо радять представникам знака відмовитися від самодіяльності та зробити так, як рекомендує їм інтуїція. Результат виявиться настільки приголомшливим, що вони й надалі звертатимуть увагу на її підказки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – один із найматеріалістичніших знаків зодіаку, які вважають, що буття визначає свідомість, а не навпаки, тому в інтуїцію вони не вірять. Але сьогодні її голос буде сильним, та й його попередження збудеться практично одразу, тому навіть такі переконані матеріалісти переконаються в тому, що інтуїція існує і треба – у будь-якому разі – брати її до уваги та робити необхідні висновки.

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