Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно посадити дерево чи почати зводити будинок

Нинішній місячний день сприятливий для будь-яких справ та турбот, які можна називати «земними»: посадження рослин і дерев, ремонту, будівництва заміського будинку. У разі, якщо процес передбачає протяжність у часі і за один день їх за бажання закінчити не можна, потрібно хоча б почати роботу над ними.

Сьогодні, 8 лютого, зайнятися «земними» справами необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо посадити дерево, розпочати будівництво будинку чи ремонт у квартирі.

Лев

Леви, як правило, не розмінюють своїх сил – як моральних, так і фізичних – на скромні проєкти: якщо вони вирішать зайнятися якоюсь «земною» справою, то це точно буде зведення будинку. Якщо вони давно збираються придбати заміську нерухомість, кращого часу для початку робіт не знайти.

Діва

Дів, як правило, мучить бездіяльність, що стосується їхнього власного дому: вони вважають, що бездарно провели день, якщо вдесяте не вимили підлогу або не протерли пил. Сьогодні вони можуть замахнутися на більше – наприклад, на ремонт хоча б в одній кімнаті – вони самі знають, що і де їм потрібно поліпшити.

Скорпіон

Скорпіони дуже любить садити і пересаджувати рослини, і сьогодні цілком можливо йтиметься про дерево. Зрозуміло, пора року не сприяє висадженню саджанців у відкритий ґрунт, але чому б представникам знака не вибрати апельсинове або лимонне деревце: воно у них не тільки приживеться в горщику, але й плодоноситиме.

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