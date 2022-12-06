Три знаки зодіаку, яким сьогодні треба позбавлятися вантажу минулих років

День, коли минуле отримує над людьми велику владу і, хочемо ми цього чи ні, вторгається в наше життя. Водночас цілі у нього можуть бути різними: змусити переосмислити прожите, зробити висновки з помилок, яких припустилися, а за можливості ще й виправити їх, поставити крапки над "і" у справах і стосунках, які протягом тривалого часу не вдавалося зрушити з місця. Час, зокрема, сприятливий і для того, щоб позбавлятися вантажу минулих років, який заважає йти вперед.

Сьогодні, 6 грудня, позбавлятися вантажу минулих років потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них скинути його зі своїх плечей особливо важливо.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки люблять довго переживати неприємності, що трапилися з ними, намагаючись у стражданнях сягнути самого дна, щоб, відштовхнувшись від нього, "спливти" і почати жити з чистого аркуша. Але оскільки вони часто переборщують із цим процесом, ті буквально прилипають до них надовго. Сьогодні бажано позбутися всього, що вже минуло, а отже, не має ускладнювати життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, хоч вони ніколи в цьому й не зізнаються, часто відчувають задоволення від самого процесу страждань, тому не так легко з ними розлучаються. Але сьогодні їм необхідно позбутися спогадів, які тягнуть у минуле, створюючи таким чином перешкоди на їхньому шляху – найбільше проблем вантаж пережитого створює у професійному житті представників знака.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби часто зациклюються на колишніх невдачах в особистому житті, що не дозволяє їм вибудувати нові стосунки, від чого представники цього велелюбного знака дуже страждають. Щоб позбутися своєрідного "вінця безшлюбності", необхідно скинути з плечей тягар спогадів про любовні невдачі, що трапилися в минулому – вони блокують щасливі зміни.

Читайте також: