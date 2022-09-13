Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно приділити особливу увагу дітям

День, коли не можна довіряти на слово нікому: ні ворогові – ні другові, ні старим знайомим та друзям – ні тим, кого бачиш уперше в житті. Інші люди легко підкорятимуть нас своїм інтересам, та якщо дорослі все ж – хоч і не без зусиль – зможуть розібратися, що до чого, то діти легко потраплять під чужий вплив – не можна цього допустити.

Сьогодні, 13 вересня, тримати під контролем поведінку своїх дітей необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно приділити своїм нащадкам особливу увагу.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези вкрай рідко стежать за своїми дітьми, бо вважають такий стиль поведінки батьків недемократичним, а їм так хочеться, аби про них говорили, як про людей вільних звичок. Однак цього дня зірки радять їм доглянути за своїм нащадком, інакше він може зробити своїм батькам неприємний сюрприз – наприклад, вирушити з незнайомою людиною в невідомому напрямку.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги зазвичай тримають своїх дітей у цупких руках, і сьогодні їм не варто послаблювати хватку, відпускаючи їх із поля свого зору. Вирвавшись на волю, неслухняні нащадки можуть наламати дров, до того ж, що ще гірше, вплутатися в погану історію або зв'язатися з поганою компанією. Тому зірки наполегливо радять представникам знака – втім, як завжди – не зводити з них очей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії впевнені, що дітям потрібно надавати максимум свободи, тоді вони виростуть по-справжньому самостійними людьми. Однак, сьогодні представникам знака варто поступитися своїми принципами та оточити свою дитину не лише турботою, а й увагою. В такому разі їй не захочеться спілкуватися з незнайомими людьми, адже невідомо, хто може трапитися на їхньому шляху до школи і назад.

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