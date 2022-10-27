Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно дослухатися до внутрішнього голосу

День магії і містики, коли багато хто – щоправда, лише тимчасово – відчуває у собі здібності до ясновидіння і пророцтв, вони можуть передбачити майбутнє – як собі, і іншим. Тим, хто не зможе стати оракулом, а це більшість із нас, необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу – він підкаже, як треба поводитися – що говорити і робити.

Сьогодні, 27 жовтня, прислухатися до своєї інтуїції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але три з них без поради внутрішнього голосу не зможуть і кроку ступити.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки за допомогою внутрішнього голосу зможуть навести лад у особистому житті, яке останнім часом завдає їм маси клопоту. Єдиної правильної поради щодо того, як налагодити стосунки з другою половинкою, представникам знака не дасть ніхто, тільки вони самі – зрозуміло, за допомогою внутрішнього голосу зможуть зрозуміти, яку лінію поведінки обрати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам буде потрібна порада, так би мовити, стратегічного спрямування: їм необхідно зрозуміти, в який бік звернути на черговому життєвому повороті. Звичайно, можна звернутися з цим питанням до друзів чи родичів, але навряд чи вони зможуть зрозуміти, чого прагнуть представники знака в цей життєвий період – залишається лише інтуїція.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, як правило, довіряють своїй інтуїції завжди, і ця корисна звичка допомагає їм уникати багатьох неприємностей, які іноді їм – як, втім, та іншим знакам – підносить доля. Але сьогодні внутрішній голос представників знака звучатиме настільки голосно, що не почути його буде просто неможливо.

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