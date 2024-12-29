Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно присвятити день домашнім справам

Нинішня місячна доба призначена для творення, тож незважаючи на неділю, цього дня можна займатися справами, які переважно стосуються передсвяткових господарських клопотів. Особливо якщо досі найнеобхідніші приготування не були зроблені.

Сьогодні, 29 грудня, займатися передсвятковими турботами можна – і потрібно – всім знакам зодіаку, але трьом із них бажано присвятити день домашнім справам.

Телець

Для Тельців головне, щоб у будь-які свята у них вдома був накритий стіл з великою кількістю смачних страв, без цього для них і свято – не свято. Звісно, сьогодні готувати їх ще зарано, але підготувати все для цього необхідне не лише можна, а й потрібно.

Рак

Раки особливо трепетно ставляться до передсвяткових клопотів, їхній дім у таких випадках є зразково-показовим – у ньому панують чистота й порядок, а також приготовлено дуже багато смачних страв. Сьогодні їм можна продовжувати так і далі, прикрашаючи своє житло.

Скорпіон

Скорпіони в передсвяткові дні зазвичай приділяють увагу не лише чистоті, а й прикрашанню своєї оселі – для них дуже важлива атмосфера, в якій вони зустрічатимуть Новий рік: вона має бути не так урочистою, як по-справжньому чарівною.

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