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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно проводити ділові переговори

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно проводити ділові переговори

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли категорично не рекомендується розпочинати нові – особливо важливі та серйозні – справи, час для них ще не настав, а ось проводити переговори будь-якого характеру не тільки можна, а й потрібно, особливо успішними виявляться ділові зустрічі.

Сьогодні, 20 лютого, проводити ділові переговори рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони виявляться особливо успішними.

Овен

Овнам домовитися з опонентами часто заважає притаманна їм запальність, але сьогодні представникам знака вдасться впоратися зі своїми емоціями та вирішити дуже важливе ділове питання із серйозними – та приємними – фінансовими наслідками.

Терези

Терезів із повним правом можна назвати геніями дипломатії – ця якість властива їм від природи, тому їм і сьогодні легко вдасться досягти домовленості навіть із найскладніших питань, які в інший час видалися б непідйомними.

Водолій

Водолії – не найкращі переговорники, вони для цього надто непостійні та легковажні, але сьогодні у них у запасі виявиться не лише маса переконливих аргументів, а й уміння справляти на співрозмовників максимально сприятливе враження.

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