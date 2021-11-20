Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно радіти життю

День, коли самі зірки радять людям відпочивати та веселитися – тих, хто сидить у кутку та дивиться спідлоба, вони можуть притягнути до відповіді. Тож найголовніше цього дня – відповідати його гарному настрою: веселитися та радіти життю.

Сьогодні, 20 листопада, радіти життю життєво важливо представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них оптимізм просто необхідний.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – природжені веселуни, про таких, як вони, кажуть, що їм достатньо показати палець – вони годину сміятимуться. Ось і сьогодні вони реготатимуть без зупинки, піднімаючи таким чином настрій як собі, так і іншим. Втім, можливо, що в душі їм буде не так уже й весело, як це здасться навколишнім, але навіщо афішувати свої проблеми на весь світ? Достатньо того, що вони самі все про себе – і про свій стан – добре знають. А решта обійдуться без цієї інформації.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, цим П'єро зодіакального кола, сміятися доведеться не часто: так вони вже влаштовані, що більше сумують, ніж веселяться. Вони й самі не радіють цій своїй особливості, але що робити, якщо вони народилися. Сьогодні представникам знака доведеться веселитися, навіть якщо на душі будуть шкрябати кішки: якщо не вдасться розвеселитися за допомогою різноманітних психологічних прийомів, необхідно "приклеїти" до обличчя усмішку — мине зовсім небагато часу і зміст прийде у відповідність до форми.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези через свій внутрішній пристрій ніколи не знають, чого хочуть насправді – плакати чи сміятися. Ось і сьогодні вони демонструватимуть свою внутрішню мінливість людям, що їх оточують, під маскою людини спокійної і врівноваженої. Але зірки не обдуриш — вони орієнтуються не на зовнішній, а на внутрішній стан людини, тому їм може не сподобатися той факт, що представники знака то плачуть, то сміються. Чому б не зробити вибір на користь радості та веселощів?

Читайте також: