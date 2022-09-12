Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно радіти життю

День, коли самі зірки радять людям відпочивати й веселитися – тих, хто сидить у кутку і дивиться спідлоба, вони не лише ігнорують, а й можуть вимагати від них відповіді. Тож найголовніше цього дня – відповідати його гарному настрою: веселитися та радіти життю.

Сьогодні, 12 вересня, радіти життю вкрай важливо представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них оптимізм просто необхідний.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – природжені веселуни – сьогодні реготатимуть без упину, підіймаючи таким чином настрій як собі, так і іншим. Втім, можливо, в душі їм буде не так вже й весело, як це здаватиметься оточенню, але навіщо афішувати свої проблеми на весь світ? Краще приховати їх під маскою веселощів, а там зміст прийде у відповідність до форми.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам сміятися доводиться нечасто: так вони вже влаштовані, що більше сумують, ніж веселяться. Сьогодні представникам знаку доведеться веселитися, навіть якщо на душі шкребтимуть кішки: якщо не вдасться поліпшити настрій за допомогою різноманітних психологічних прийомів, необхідно "приклеїти" до обличчя посмішку – мине зовсім небагато часу і зміст прийде у відповідність до форми.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези через своє внутрішнє налаштування ніколи не знають, чого хочуть насправді – плакати чи сміятися. Ось і сьогодні вони демонструватимуть людям навколо свою внутрішню мінливість під маскою людини спокійної і врівноваженої. Та зірки не обдуриш – вони орієнтуються не на зовнішній, а на внутрішній стан, то чому б не зробити вибір на користь радості й веселощів?

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