Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно радіти життю, незважаючи ні на що

День, коли зірки рекомендують радіти життю, навіть якщо на перший погляд здаватиметься, що приводів для цього явно недостатньо. Необхідно знаходити хороше навіть там, де, начебто, його й немає, примножуючи кількість наявного у світі добра і знижуючи кількість зла – воно не настільки всесильне, як ми вважаємо.

Сьогодні, 12 жовтня, дивитися на світ з оптимізмом необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом з них обов'язково треба радіти життю.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — природжені веселуни — завжди знайдуть привід посміятися. Ось і сьогодні вони реготатимуть без зупинки, піднімаючи таким чином настрій як собі, так і тим, хто їх оточує. Втім, можливо, що в душі їм буде не так уже й весело, як це здасться оточенню, але навіщо афішувати свої проблеми на радість недоброзичливцям?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, так вони вже влаштовані, більше сумують, ніж веселяться. Сьогодні представникам знака доведеться веселитися, навіть якщо на душі шкрябатимуть кішки: якщо не вдасться розвеселитися за допомогою різноманітних психологічних прийомів, необхідно «приклеїти» до обличчя усмішку – так форма прийде у відповідність.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – через свої психологічні особливості – ніколи не знають, чого хочуть – плакати чи сміятися. Сьогодні вони демонструватимуть свою внутрішню мінливість під маскою спокою. Але зірки не обдуриш – вони орієнтуються не так на зовнішній, як на внутрішній стан людини. Але чому б не зробити вибір на користь радості та веселощів?

Читайте також: