Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно ретельно прораховувати наслідки своїх дій

День потужної космічної енергії, коли можна розпочинати роботу над будь-яким проєктом, але – з однією умовою: необхідно ретельно прораховувати наслідки своїх дій. Від будь-яких експромтів треба відмовитись – їхній результат буде зовсім не таким, на який ми спочатку розраховували.

Сьогодні, 5 березня, діяти без підготовки небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо прораховувати наслідки своїх дій.

Овен

Овни дуже поспішають зробити рішучий крок, тому часто помиляються. Сьогодні їм не варто наступати на ті ж граблі, краще добре продумати і прорахувати тактику і – особливо – наслідок – своїх вчинків, ніж тпотім шкодувати про помилки та виправляти їх.

Терези

Терези майже завжди відчувають труднощі під час ухвалення рішень: їм нелегко буває вибрати один варіант із двох. Сьогодні завдання, яке стоїть перед представниками знака, значно спроститься: вони розумітимуть інтуїтивно, на якому з них зупинити свій вибір, прорахувавши його наслідки.

Стрілець

Стрільці завжди спочатку роблять і лише потім думають. Але чому б хоча б сьогодні їм не вчинити з точністю до навпаки: спочатку добре прорахувати наслідки, своїх вчинків і тільки потім ставати до дій, а раптом їм сподобається – такий – прагматичний підхід?

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