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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно робити подарунки оточенню

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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12к
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно робити подарунки оточенню

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Девіз нинішнього дня – «поспішайте робити добро»: його енергія збільшуватиметься з кожним добрим словом і ділом, тому скупитися на них не варто. Необхідно також використовувати будь-яку можливість зробити рідним та друзям приємні подарунки – навіть будучи невеликими, вони потішать близьких людей: це той випадок, коли дорогий не сам подарунок, а увага, яку він символізує.

Сьогодні, 25 жовтня, робити подарунки рідним та любим людям бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо потішити близьких.

Близнята

Близнятам, які вважають за краще отримувати подарунки самі, а не робити їх, сьогодні потрібно зробити все навпаки. Зробивши комусь із близьких приємний презент, вони – і це має їх потішити – незабаром отримають відповідний бумеранг. Головне, купити його спеціально, а не передарувати те, що не потрібне самим.

Рак

Ракам, які вміють і, що дуже важливо, люблять робити подарунки, дуже важливо вчасно зупинитися, а не скуповувати асортимент магазину, до якого вони зайдуть за презентами. Ті, кому вони призначені, у будь-якому разі гідно оцінять надану ним увагу, тому вивертати навиворіт кишені не варто.

Терези

Терезам, які, вибираючи подарунки для друзів, орієнтуються винятково на власний смак, потрібно подумати про те, що їм вони, незважаючи на високу вартість, можуть не сподобатися. Не всі мріють отримати в подарунок витвори мистецтва, можливо, хтось мріє про приємну дрібничку – варто заздалегідь подумати про це.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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