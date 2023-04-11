Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно сміливо висловлювати свою думку

Космічні енергії нинішнього дня не терплять лінощів, байдужості, слабкості та брехні. Як діяти, так і говорити необхідно максимально рішуче та сміливо, тільки в такому разі всі проєкти будуть здійснені, а слова – почуті. Успіх чекає на людей творчих, які вміють втілювати свої мрії з життя. Не можна відмовлятися від своєї точки зору на користь чужої – зробивши протилежне, згодом доведеться пошкодувати.
Сьогодні, 11 квітня, відстоювати свою точку зору рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо сміливо висловити свою думку.
Овен (21.03 – 20.04)
Овни – так вже вони влаштовані – змінюють свою думку щодо чого б там не було тільки в крайніх випадках, і сьогодні обставини можуть підштовхнути їх до такого вчинку. Ось тільки зірки категорично не радять їм так чинити: зрадивши свої переконання, вони через дуже короткий час розлютуються, але навряд чи зможуть щось змінити, а це розлютить їх ще більше.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки – через властиву їм скромність – часто свою власну думку в найдальшу скриньку, щоб не образити свого співрозмовника чи опонента, а в результаті страждають самі. Сьогодні дуже важливо наполягти на своєму – піддавшись авторитету чужої думки, потрібно буде покривити душею, про що згодом доведеться пошкодувати, тож бажано виявити наполегливість.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Козороги, як правило, твердо стоять на своїй точці зору, але сьогодні авторитет іншої людини може зіграти з ними злий жарт – вони ризикують піти у нього на поводі і прийняти за аксіому чужу думку на шкоду власній. Зробивши це, вони — з великою ймовірністю — підуть зовсім не в той бік, до того ж не тільки в професійних питаннях, але і в особистому житті.
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