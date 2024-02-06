Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно спілкуватися лише із приємними людьми

Нинішній день вирізняє підвищена конфліктність: сварки і перепалки можуть спалахувати буквально на кожному кроці, а скандал, що виник за цим, легко призведе до серйозних наслідків. Щоб цього уникнути, необхідно обережно вибирати собі співрозмовників, уникаючи тих, хто навіть теоретично може стати причиною засмучення.

Сьогодні, 6 лютого, виявляти обережність у спілкуванні потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо обирати для цього лише приємних людей.

Близнята

Близнята дуже сенсетивні, тому спілкуватися з недоброзичливцями їм важко завжди, сьогодні ж їхня вразливість до чужої негативної енергетики збільшиться в рази. Уникнути внутрішнього дискомфорту представники знака зможуть у простий спосіб – обираючи за співрозмовників приємних людей.

Рак

Раки як один із найдовірливіших знаків зодіаку близько до серця приймають будь-яку критику, що часом робить їхнє життя нестерпним. Сьогодні вони виявляться особливо сприйнятливими до недобрих слів, сказаних на їхню адресу, тому зірки наполегливо рекомендують їм спілкуватися лише з тими, хто їх не скривдить.

Козоріг

Козороги набагато більше залежать від чужої думки, ніж хочуть це показати – у душі вони дуже вразливі, тому різке слово чи сумнів у їхніх силах та здібностях можуть надовго вибити їх із колії. Сьогодні зниження самооцінки призведе до особливо неприємних наслідків, оскільки негативно вплине на їхню роботу.

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