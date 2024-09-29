Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно спілкуватися лише з приємними їм людьми

Емоційно напружений день, протягом якого повсякчас спалахують конфлікти, що відбирають енергію, призначену для найважливіших і найкорисніших справ. Найголовніше в цей час – обмежити спілкування з людьми навколо, особливо тими, хто може виявляти агресію та провокувати на викид негативних емоцій.

Сьогодні, 29 вересня, обмежити контакти з оточенням необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно спілкуватися лише з приємними їм людьми.

Діва

Діви мають унікальну властивість – часто вони буквально змушують себе робити те, чого їм зовсім не хочеться. Сьогодні це може торкнутися сфери спілкування, коли вони почнуть телефонувати неприємним для них людям і дратуватися через те, що змушені розмовляти з ними – не варто цього робити.

Скорпіон

Скорпіони, які мають репутацією поганих і сварливих людей, насправді в разі конфлікту страждають від нього набагато більше, ніж ті, з ким вони спромоглися посваритися. Саме тому їм сьогодні так важливо уникати токсичних людей і спілкуватися з тими, хто їм приємний.

Риби

Риби як представники найжалісливішого знака зодіаку, не завжди можуть зважити свої добрі наміри з активністю – а іноді й агресивністю – тих, кому вони хочуть допомогти. Сьогодні їхня безтурботність може призвести до неприємних наслідків, тому краще не ризикувати.

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