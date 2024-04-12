Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно стежити за своїми речами

День, який вважається доленосним: події, що відбуваються в цей час, чітко показують, що і як має статися з людиною найближчим часом. Вважається, що всі, хто завинив — або, навпаки, зробить добру справу — отримають по заслугах. День також загрожує знахідками та втратами, до чого потрібно бути морально готовими.

Сьогодні, 12 квітня, по заслугах отримають представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо остерігатися втрат і, у зв'язку з цим, стежити за своїми речами.

Близнята

Близнята, які мають талант знаходити навіть там, де інші втрачають, сьогодні цілком можуть виявитися не в найпростішій ситуації. Втім, у них є всі шанси легко виплутатися з неї, головне – не витрачати зайвого, бо так легко можна буде вибитися з бюджету.

Рак

Раки, які є найбільш довірливими і чуйними у всьому зодіакальному колі, через ці свої якості можуть стати жертвою шахраїв, які скористаються їхньою добротою. Але – за бажання – вони легко зможуть цього уникнути: достатньо перевірити ще раз прохання.

Водолій

Водолії, які захопилися чимось, як правило, забувають про все інше, а така легковажність сьогодні може дорого їм обійтися. Особливо важливо не залишати поза увагою цінні речі та гроші – сумка, в якій вони перебувають, завжди має бути у полі зору.

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