Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно створювати щось нове

День, протягом якого можливі лише добрі та творчі справи – за зло та руйнування доведеться відповісти, до того ж станеться це найближчим часом. Тому успіх чекає на ті справи, які пов'язані зі створенням чогось нового – від будівництва та ремонту до рукоділля.

Сьогодні, 30 січня, створювати щось нове можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке заняття виявиться особливо важливим.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які понад усе цінують затишок та комфорт, ніколи не бувають до кінця задоволені рівнем свого життя. Не дивно, що їм здається, ніби вони могли жити краще. Не дивно, що вони намагаються щось удосконалити – ремонтують, підфарбовують, змінюють текстиль і купують інтер'єрні дрібнички. Цього дня складуться сприятливі умови для того, щоби затіяти повномасштабний ремонт аж до повного перепланування – не варто упускати такий вдалий шанс.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви докладають масу зусиль для того, щоб їхня квартира була найстильнішою – принаймні серед житла їхніх друзів і знайомих. Можливо, саме тому вони ніколи не бувають задоволені дизайном свого житла і час від часу вигадують – зрозуміло, за допомогою знайомих дизайнерів чи відповідних журналів та сайтів – чергові прийоми, які дозволять їм тішити своє самолюбство. Сьогодні їхнє захоплення – стиль лофт, який дозволить вписати в інтер'єр відповідні деталі та меблі.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, де б вони не перебували, прагнуть зробити свій побут витонченим і наповненим художніми творами, які вони розшукують у всіх антикварних крамничках і на всіх блошиних ринках, на які потрапляють, що стає їм у копієчку. Ось зірки і подумали: а чому б представникам знака цього разу не спробувати створити щось справді прекрасне своїми руками – наприклад, наволочки для диванних подушок? Ідей в інтернеті достатньо, зокрема і взятих із колекцій відомих кутюр'є.

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