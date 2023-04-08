Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно уникати знайомств

19-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – один із найскладніших у календарі. Темна енергетика цього часу дозволяє астрологам називати його "сатанинським" і "диявольським", коли не варто вірити, не тільки оточенню, але і навіть самим собі. Обдурити також можуть нові знайомі, які з'явилися в житті у цей період.

Цими днями, 8 та 9 квітня, уникати нових знайомств необхідно всім знакам зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати по-справжньому небезпечними.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, зустрівши людину, яка їм сподобалася, можуть одразу – з місця в кар'єр – закрутити з нею роман. Щоправда, нічим добрим він, найімовірніше, не закінчиться: їх можуть залишити, чим завдадуть серйозної моральної травми. Тому, щоб не розчаровуватися в людях, сьогодні краще не спокушати долю і не заводити знайомства, які закінчаться так швидко.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – особливо ті, хто перебуває в активному пошуку другої половинки – можуть стати жертвами шлюбних аферистів. Новий знайомий за найближчого розглядання, найімовірніше, виявиться зовсім не тим, за кого себе видає. Перш ніж довірити йому серце, треба переконатися, що в його намірах немає корисливості, і тільки після цього вступати в активні взаємини.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам як одним із найдовірливіших представників зодіаку необхідно бути особливо обережними у стосунках із новими знайомими – вони ризикують стати гарною "наживкою" для шахраїв. Їм необхідно знизити ступінь своєї довірливості та засумніватися у щирості людей, із якими вони зовсім незнайомі – так вони можуть уникнути багатьох неприємностей.

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