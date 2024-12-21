Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно упорядкувати свій дім

День революційних змін, які готувалися досить давно, тепер настав час, не втрачаючи вдалого шансу, втілювати їх у життя. Насамперед така необхідність стосується перетворення свого дому, оскільки до енергій дня тут приєднується передчуття свят: якщо не зробити цього сьогодні, іншого часу може і не бути.

Сьогодні, 21 грудня, оформити свій дім до новорічних свят необхідно всім знакам зодіаку.

Але трьом із них просто необхідно упорядкувати його.

Близнята

Близнята – знак охайний, безлад у їхньому житлі має бути продиктований серйозними причинами – наприклад, авралом на роботі. Тим не менш, необхідно гармонізувати простір навколо себе, і нинішній – суботній – день підходить для цього якнайкраще.

Стрілець

У Стрільців, які дуже люблять лад, у домі часто буває справжній безлад. Сьогодні представникам знака відступати нема куди – до свят залишилося лише кілька днів. Несподіване для них самих задоволення їм принесе не лише результат, а й процес прибирання.

Козоріг

Козороги – фанати чистоти, але, схоже, щось пішло не так, і тепер хаос у власному домі діє їм на нерви. Зірки радять їм скористатися вихідним днем, щоб повернути своє житло у стан, коли в ньому пануватиме повний лад.

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