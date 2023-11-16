Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно утриматися від грубості та істерики

Нинішній день є одним із найбільш конфліктних у місячному календарі, тому дуже важливо тримати під контролем свої емоції, особливо якщо вони мають знак «мінус». У разі, якщо людині не вдасться стримати себе, вона може «скотитися» не тільки до грубості, а й до істерики, продемонструвавши тим самим свою слабкість.

Сьогодні, 16 листопада, тримати себе в руках необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо утриматися від грубості та – особливо! — істерики.

Телець

Тельці істерики зчиняють дуже рідко, але якщо таке відбувається, то запам'ятовується навколишнім надовго. Нинішній день – не виняток із цього правила, тому тим, хто не хоче закріпити за собою репутацію психічно неврівноваженої людини, необхідно тримати себе в руках.

Діва

Грубість — не найсильніша якість представників цього — несхильного до емоційних проявів — знака, напевно, тому вони демонструють її рідко, але жорстко, а іноді жорстоко. Сьогодні, нагрубіянивши комусь із оточення, вони можуть нажити собі серйозних ворогів – не варто доводити до цього.

Стрілець

Стрільців вирізняє запальність, яку їм вдається досить швидко приборкати, але враження, яке вони за цей момент встигають зробити на оточення, виявляється незабутнім. Сьогодні, перш ніж почати кричати та тупотіти ногами, представникам знака бажано порахувати до десяти – можливо, перехочеться.

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